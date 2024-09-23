ضبط لصوص يسرقون عدادات وخلاطات المياه

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة – الغربية – المنيا) من ضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة العجوزة ، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مواتير المياه من داخل المنازل بأسلوب "المغافلة" ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب وقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميليهما سيئا النية" لأحدهما معلومات جنائية" تم ضبطهما وأرشدا عن المسروقات المستولى عليها.

وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة خلاطات المياه بأسلوب " الفك" ، وأضافا بإرتكابهما 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتمكنت الجهود من ضبط ( 4 عاطلين "لهم معلومات جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب " المغافلة" بدائرة قسم شرطة أول المنيا ، وإعترفوا بإرتكابهم عدد 28 واقعة سرقة بذات الأسلوب وقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائهم سيئى النية ( 4 أشخاص "لـ2 منهم معلومات جنائية") تم ضبطهم وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها.