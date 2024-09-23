صحيفة عبرية عن جيش الاحتلال الإسرائيلى: جاهزون للعمل البرى فى لبنان

كتب ـ عبد الوهاب الجندى

نقل موقع "والا" الإسرائيلي، عن كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي القول، إن الجميع جاهز للعمل البري في لبنان.

وقال الموقع: "العمليات التي قام بها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان في الأشهر الأخيرة، مهدت الطريق لإمكانية دخول الأراضي سيرا على الأقدام".

وعلى الرغم من أن الجانبين لا يرغبان في توسيع الصراع، إلا أن الجيش يستعد أيضا لاحتمال أن يبدأ حزب الله تصعيدا نحو الحدود والعمق الإسرائيلي وحتى محاولة اختراق الأراضي الإسرائيلية، بحسب الصحيفة العبرية.

ونفذ العدو الإسرائيلى أكثر من 400 غارة على المناطق الجنوبية والبقاع، واستهدف مناطق زبقين والبرج الشمالي والحوش ومجدل زون والناقورة والخرايب والكفور وكفرصير وبرج رحال وعين بعال.

وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات التى شنها جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، على جنوب لبنان والبقاع، حيث بلغت حتى الآن 182 شهيداً و727 جريحا، والأرقام آخذة فى الارتفاع، وفق ما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بلبنان.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، عملياتها التصعيدية العسكرية، فى الشرق الأوسط، من خلال قصف مناطق فى الأراضى اللبنانية، الأمر الذى يؤدى إلى تهديد السلم والأمن الدوليين فى المنطقة والعالم بأثره، رغم التحذيرات الدولية والإقليمية من خطورة التصعيد العسكرى.