182 شهيداً و727 جريحا فى الغارات الإسرائيلية على لبنان اليوم

كتبت ـ إيمان حنا

ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات التى شنها جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، على جنوب لبنان والبقاع، حيث بلغت حتى الآن 182 شهيداً و727 جريحا، والأرقام آخذة فى الارتفاع، وفق ما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بلبنان.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف على لبنان، مستهدفاً بالغارات العنيفة القرى والبلدات الجنوبية ومنطقة البقاع.

ونفذ العدو الإسرائيلى أكثر من 400 غارة على المناطق الجنوبية والبقاع، واستهدف مناطق زبقين والبرج الشمالي والحوش ومجدل زون والناقورة والخرايب والكفور وكفرصير وبرج رحال وعين بعال.

وسقط عدد كبير من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مبنى في إحدى قرى قضاء صور، كما استشهد 5 أشخاص في بنت جبيل، وأكثر من 6 في بلدة البريقع، و4 نساء في بلدة أرنون.

وفي البقاع الغربي، استهدف العدو بلدات مشغرة وسحمر ويحمر وزلايا.

ومن جهة أخرى، قال وزير البيئة اللبناني، ناصر ياسين، إن القصف الإسرائيلي المدمر على جنوب لبنان تسبب في حركة نزوح كبيرة إلى عدد من المناطق.

وأضاف ياسين، إن لجنة الطوارئ المُشكَّلة تعمل على تأمين حركة انتقال النازحين من الجنوب إلى مراكز الإيواء.