سماء الأقصر تشهد تحليق 45 رحلة بالون طائر على متنها 1100 سائح.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

حلقت من أرض مطار رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، 45 رحلة بالون أقلت على متنها حوالي 1100 سائحا من حول العالم، وسط أجواء مميزة من البهجة والفرحة بين السياح بالبر الغربي، حيث تحصل الشركات فجراً على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات.

وقبل تحليق الرحلات في السماء يتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، ويتم الإقلاع للسماء حيث تصل الرحلات لارتفاع 650 متر بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، حيث يستمتع السياح بمشاهدة معابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى.

ومن الجدير بالذكر إنه تبدأ تلك المغامرة الساحرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها في الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاى والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الإنتقال المراكب النيلية للبر الغربى وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تماماً.



رحلات البالون الطائر تنطلق فى سماء غرب الأقصر



ضخ الهواء الساخن فى البالونات الطائرة للتحليق بالسماء



لحظات انطلاق رحلات البالون الطائر بسماء الأقصر



