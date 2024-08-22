كيف تؤثر الحساسية على صحة الأنف والأذن والحنجرة.. طرق الوقاية

كتب حسام الشقويرى

يمكن أن تؤثر الحساسية على كل عضو فى الجسم تقريبًا، وتظهر مجموعة واسعة من الأعراض وطيف واسع من الأنماط الظاهرية، ووفقا لما نشره موقع onlymyhealth نتعرف على تأثير الحساسية على صحة الأنف والأذن والحنجرة.

التأثير على صحة الأنف والأذن والحنجرة

ألم الأذن

قد تؤدى الحساسية إلى التهاب وتراكم السوائل فى الأذن الوسطى، ما قد يسبب اضطرابات، مثل التهاب الأذن الوسطى مع الانصباب (OME)، وقد يتبع ذلك فقدان مؤقت للسمع وضغط وألم في الأذن، وقد تعود هذه المشاكل لدى المرضى المزمنين، وقد يحتاجون حتى إلى جراحة لإدخال أنابيب الأذن لتصريف السوائل".

الأنف

غالبًا ما يكون الأنف هو المنطقة الأكثر تأثرًا بشكل واضح، يسبب التهاب الأنف التحسسى، المعروف أيضًا باسم حمى القش، أعراضًا مثل العطاس والاحتقان وسيلان الأنف وحكة في العينين، ويمكن أن يؤدي احتقان الأنف المزمن إلى التنفس عبر الفم، ما قد يسبب جفاف الفم والتهاب الحلق، مما يزيد من تعقيد صحة الأنف والأذن والحنجرة.

الحلق

يعد التنقيط الأنفي الخلفي، حيث يتدفق المخاط إلى أسفل الحلق، نتيجة شائعة لحساسية الأنف، يمكن أن يؤدي هذا إلى التهاب الحلق والتهاب الحنجرة، مما يسبب بحة في الصوت وتغيرات في الصوت، بالنسبة للبعض، يمكن أن يؤدى التهيج المستمر إلى مشاكل أكثر خطورة، مثل عقيدات الحبال الصوتية أو الزوائد اللحمية.

استراتيجيات الوقاية من الحساسية

وفيما يلي بعض استراتيجيات الوقاية التي يوصي بها الخبراء والتي يجب عليك اتباعها لإبعاد الحساسية عنك:

تحديد المحفزات.. الخطوة الأولى في التعامل مع الحساسية هي تحديد مسببات الحساسية المحددة التي تسبب رد الفعل، يمكن أن تساعد اختبارات الحساسية، مثل وخز الجلد أو اختبارات الدم، في تحديد هذه المحفزات.

الحد من التعرض للمحفزات.. بعد اكتشاف المحفزات، يمكن تقليل التعرض من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة. بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حساسية حبوب اللقاح، قد يستلزم ذلك استخدام أجهزة تنقية الهواء وإغلاق النوافذ خلال فترات ارتفاع حبوب اللقاح، يمكن أن يساعد استخدام أغطية السرير المقاومة للمواد المسببة للحساسية وغسل الفراش بشكل روتيني في الماء الساخن في تقليل عث الغبار.

إدارة الأدوية.. يمكن أن توفر مزيلات الاحتقان، والكورتيكوستيرويدات الأنفية، ومضادات الهيستامين المتاحة دون وصفة طبية راحة كبيرة، وقد يصف الطبيب أدوية أقوى للأعراض الشديدة أو المزمنة، أو قد يقترح العلاج المناعى، مثل الإبر أو الأقراص تحت اللسان لعلاج الحساسية - لزيادة التحمل تدريجيًا.

التحكم البيئي.. من الضروري الحفاظ على منزل نظيف وخالٍ من المواد المسببة للحساسية، إن الحفاظ على مستويات الرطوبة منخفضة، واستخدام مرشحات الهواء عالية الكفاءة، والتنظيف بشكل متكرر، كل ذلك من شأنه أن يساعد في تقليل كمية المواد المسببة للحساسية الموجودة.

الترطيب.. يساعد الحصول على كمية كافية من السوائل على تخفيف المخاط، مما يسهل إزالته من الحلق والممرات الأنفية، كما أن الشاي الدافئ المنقوع بالعسل له القدرة على تخفيف الأعراض وتهدئة الحلق الملتهب.

غسل الأنف بمحلول ملحي.. يساعد غسل الممرات الأنفية بمحلول ملحي على التخلص من الحساسية وتقليل الاحتقان. تعد بخاخات المحلول الملحي وأواني نيتي من الأدوات الشائعة والمفيدة.

الترطيب.. على الرغم من أن عث الغبار يزداد خلال الرطوبة المنخفضة، إلا أن الهواء الجاف قد يسبب تهيج الحلق والممرات الأنفية. يمكن تسهيل الحفاظ على كمية لطيفة وصحية من الرطوبة في الهواء باستخدام جهاز ترطيب، خاصة في أشهر الشتاء الجافة.

الفحوصات الدورية لأمراض الأنف والأذن والحنجرة.. إن زيارة أخصائي الأنف والأذن والحنجرة بشكل متكرر يمكن أن تساعد في السيطرة على الأعراض وتجنب العواقب للأشخاص الذين يعانون من مشاكل طويلة الأمد في أمراض الأنف والأذن والحنجرة ناجمة عن الحساسية. يمكن للخبراء تقديم رعاية مركزة ومراقبة حالة المريض لتعديل خطط العلاج حسب الضرورة.