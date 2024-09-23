خلى بالك.. تهديد المواطنين بالكلاب يعرضك للحبس 5 سنوات

كتب بهجت أبو ضيف

يلجأ بعض معتادى الإجرام، لترويع المواطنين، وممارسة البلطجة، بواسطة استخدام كلاب شرسة، مدربة على الهجوم والفتك بضحاياهم، ويتكرر هذا المشهد في بعض المناطق الشعبية، التي يظهر خلالها الشخص المسجل خطر، مصطحبا كلبا، ويتفاخر به بالشارع، مهددا أي شخص على خلاف معه.

قانون العقوبات واجه تلك الجريمة، ونص على عقوبتها في المادة 375 مكرر، والتي تتحدث عن جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

وشهدت محافظة الغربية جريمة قتل، بسبب استخدام 3 أشقاء، لكلب شرس في ترويع المواطنين، ومعاكسة الفتيات، حيث عاتبهم شاب بسبب أفعالهم، مما دفعهم للاعتداء عليه، وإنهاء حياته بإطلاق النار عليه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول المجنى عليه ويدعى احمد.ع لمستشفي سمنود، مصاب بطلق نارى ووفاته.



وتبين من الفحص أن وراء ارتكاب الجريمة 3 أشقاء بعد أن حاول المجنى عليه معاتبتهم بسبب قيامهم بمعاكسة الفتيات باستخدام كلب، تم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..