حزب الله يقصف أهدافًا إسرائيلية فى الجولان المحتلة بـ25 صاروخا

كتب عبد الوهاب الجندى

أطلقت قوات حزب الله اللبناني، عدد كبير من الصواريخ على مناطق إسرائيلية محتلة في منطقة الجولان، الأمر الذى تسبب في وقوع انفجارات عدة.

من جانبه أفاد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي برصدهم 25 صاروخا أطلقت من لبنان، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية "نجحت في اعتراض معظمها".

ومنذ قليل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن غارات جوية عنيفة على مناطق متفرقة من العاصمة اللبنانية بيروت، وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن انفجارا ضخما وقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، بعد استهداف حي ماضي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، عملياتها التصعيدية العسكرية، فى الشرق الأوسط، من خلال قصف مناطق فى الأراضى اللبنانية، الأمر الذى يؤدى إلى تهديد السلم والأمن الدوليين فى المنطقة والعالم بأثره، رغم التحذيرات الدولية والإقليمية من خطورة التصعيد العسكرى.