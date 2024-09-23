انفجار ضخم بالضاحية الجنوبية.. وسائل إعلام: إسرائيل استهدفت القيادى علي كركي

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن غارات جوية عنيفة على مناطق متفرقة من العاصمة اللبنانية بيروت، وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن انفجارا ضخما وقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، بعد استهداف حي ماضي.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن الغارات تستهدف القيادي بحزب الله اللبناني علي كركي.

ونفذ العدو الإسرائيلى أكثر من 400 غارة على المناطق الجنوبية والبقاع، واستهدف مناطق زبقين والبرج الشمالي والحوش ومجدل زون والناقورة والخرايب والكفور وكفرصير وبرج رحال وعين بعال.

وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات التى شنها جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، على جنوب لبنان والبقاع، حيث بلغت حتى الآن 275 شهيداً ونحو 1000 جريح والأرقام آخذة فى الارتفاع، وفق ما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بلبنان.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، عملياتها التصعيدية العسكرية، فى الشرق الأوسط، من خلال قصف مناطق فى الأراضى اللبنانية، الأمر الذى يؤدى إلى تهديد السلم والأمن الدوليين فى المنطقة والعالم بأثره، رغم التحذيرات الدولية والإقليمية من خطورة التصعيد العسكرى.