اليوم السابع
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الاستعانة بخزانات مياه لإخماد حريق داخل مدينة الإنتاج الإعلامى

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 06:54 م
الاستعانة بخزانات مياه لإخماد حريق داخل مدينة الإنتاج الإعلامى حريق مدينة الانتاج الاعلامى
كتب عبد الرحمن سيد

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يستعين رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بخزانات مياه ضخمة لمحاصرة حريق اندلع داخل لوكيشن تصوير داخل مبنى خشبى من طابقين داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، ويحاول رجال الإطفاء عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات ومنع امتداده للمجاورات.


تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق فى مدينة الإنتاج الإعلامى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتبين اندلاع النيران فى مبنى مكون من طابقين خشب ويقوم رجال الإطفاء بمحاولة السيطرة على النيران فى المكان.

 







حريق مبنى

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