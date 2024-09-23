ارتفاع عدد ضحايا العمال المصريين بحادث درنة الليبية لـ13.. بالأسماء

كتب أحمد جمعة

حصلت "اليوم السابع" على أسماء الضحايا المصريين الذين لقوا حتفهم في انقلاب سيارة تحمل عددا من العمال في مدينة ليبيا شرقي البلاد، والذين سيتم نقل جثامينهم إلى أرض الوطن خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن السلطات المصرية ممثلة في قنصلية مصر لدى بنغازي والجهات المعنية تعمل على مدار الساعة لنقل جثامين الضحايا إلى أرض الوطن خلال ساعات، موضحا أن السلطات الليبية سلمت القنصلية المصرية الموافقة على نقل وشحن جثامين الضحايا المصريين إلى البلاد.

وأوضح المصدر أن الضحايا هم إبراهيم محمد إبراهيم، محمود عماد الدسوقي، عمر خميس، أحمد طلعت، رمضان نجيب رمضان، أحمد محمود محمد، محمود أسامة رمضان، مبروك محمد مبروك سيد، ⁠عمر خميس محمد سيد، إسلام محمود محمد دسوقي، حسان محمود عبد الخالق، المبروووك محمد، مشيرا إلى أن أحد الجثامين لم يتم التعرف على هوية صاحبها حتى الآن.

ولفت المصدر أن عدد المصابين في صفوف العمال المصريين أربعة وهم حسان حسن إبراهيم، ضياء صلاح منصور، بدر عبد الهادي إبراهيم، عبد الرحمن حسين محمد، مشيرا إلى أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية في مستشفى الجلاء بمدينة بنغازي شرقي البلاد.

الخميس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أنها تتابع حادث انقلاب السيارة الذى وقع فى مدينة درنة بليبيا يوم أمس الأربعاء، والذى اسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين المصريين.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة أن الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وجه القطاع القنصلي بالوزارة والقنصلية العامة المصرية فى بنغازي بمتابعة الحادث عن كثب والتواصل مع السلطات الليبية المعنية فى هذا الشأن لتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين وضمان سرعة نقل الجثامين إلى أرض الوطن فور الإنتهاء من الإجراءات اللازمة.

وتقدمت وزارة الخارجية والهجرة بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.