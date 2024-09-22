935 ألف فراشة.. تخوف في بريطانيا بعد انخفاض عدد الفراشات للنصف بفعل المناخ

كتب أحمد عرفة

كشف رئيس الطبيعة في إنجلترا، توني جونيبر، أن الانهيار في أعداد الفراشات في بريطانيا هو تحذير من الطبيعة بشأن مرونة النظم البيئية في المملكة المتحدة، مما أثار مخاوف بشأن التهديدات للأمن الغذائي الوطني مع استمرار ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية، عن رئيس الطبيعة في إنجلترا، تأكيده أن البيانات الجديدة التي تظهر انخفاضًا حادًا في أعداد الفراشات هذا الصيف ربما كانت نتيجة لفقدان الموائل واستخدام المبيدات الحشرية، مما يجعل الحشرات أقل قدرة على الصمود في وجه التقلبات الجوية القاسية، الحرارة الشديدة والطقس الرطب الناجم عن الانحباس الحراري العالمي.

وأوضح جونيبر، أن بيانات الفراشات لعام 2024 هي إشارة مبكرة لما ينتظرنا في المستقبل، وأنها تحذير من الطبيعة بشأن مدى تقدمنا في المسار نحو إزالة المرونة من الأنظمة الطبيعية، وبالطبع، يعود هذا إلى الناس في النهاية من حيث أمننا الغذائي وعوامل أخرى تعتمد على استمرار شبكة الحياة في العمل.

وتابع: "نأمل أن يؤدي اختفاء الفراشات هذا العام إلى دفع الناس إلى التفكير في كيفية توفير نباتات غذائية في حدائقهم لليرقات والزهور للحشرات البالغة حتى تتمكن من التغذية عليها، ولكن نأمل أيضًا أن نفكر في بعض الأسئلة الأكبر التي تربط هذا الانخفاض في الحشرات بتغير المناخ أو أسلوب الزراعة الذي اعتدنا عليه لإطعام أنفسنا".

يأتي هذا في الوقت الذي أظهرت فيه الأرقام الصادرة عن هيئة الحفاظ على الفراشات هذا الأسبوع أن أعداد الفراشات المرصودة انخفضت إلى النصف تقريبًا لتصل إلى 935 ألف فراشة وهو أدنى إجمالي على الإطلاق في تاريخ المملكة المتحدة الممتد على مدار 14 عامًا، ووفقًا للبيانات، سجلت الأنواع بما في ذلك الفراشة الزرقاء الشائعة والفراشة السلحفائية الصغيرة والفراشة الأرجوسية الاسكتلندية أدنى أرقام لها على الإطلاق.