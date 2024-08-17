مفاصلك وغضاريفك وجعاك.. مارس هذا النوع من الرياضة يوميًا

كتبت مروة محمود الياس

الرياضة هي الملاذ الأول والأخير على الدوام للحفاظ على الصحة والتمتع بصحة جيدة، حيث يشتكي الكثير من الأشخاص من مشكلات وآلام تصيبهم في مفاصلهم وغضاريفهم، آلام بالعظام وآلام بالأطراف وخاصة عند المفاصل، فلا شك أن علاج هذه المشكلات يجب أن يتم بأكثر من طريقة أولاً الطريقة العلاجية من خلال العرض على المختص الذي يقرر العلاج والحالة، بالتزامن مع ممارسة رياضة معينة تعزز من صحة المفاصل والعضلات وخاصة بمشكلات الغضاريف والمفاصل.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع usms فإن رياضة السباحة هي الأهم والأفضل لمقاومة هذا الثقل وهذه المشكلات التي تشعر بها في مفاصلك وغضاريفك، السباحة هي الخيار الأمثل خاصه إذا مارستها لأكثر من مرة خلال الأسبوع وبشكل منظم فهي تساعد على زيادة الحركة ونطاقها وتعزز سريان الدم في المفاصل المتيبسة والمفاصل المتقده الحارة التي تشعر بخروج الحرارة منها، فضلا عن أنها تساعد على تقليل حدة التوتر في العضلات والأعصاب وبالتالي عمل الأعصاب بشكل أفضل.

المفاصل تستهدفها السباحة بشكل كبير وذلك لأنها تعزز من تدفق الدم فيها وتقليل ألمها خاصة إذا كنت تسبح في ماء دافئ فهذا التدفق في الدماء يعزز من الأكسجين وتليين المفاصل وجعلها أكثر ليونة وحركه، وأضاف التقرير أن ممارسة هذا النوع من الرياضة جعل العلاج المائي هو العلاج الأمثل لعلاج المفاصل والغضاريف والعظام وهشاشه العظام أيضًا.

السباحة العلاجية تعزز من تجديد العضلات وتحريك المفاصل وتهدئه الآلام وتعزيز الشعور باليقظة للجسم وقوته وسلامته، تعمل أيضا على تحريك المفصل بشكل مثالي وتقلل الإحتكاك في الغضاريف والمفاصل كما أنها تقي من هشاشة العظام وأمراض المفاصل بالكامل لذا يجب الإهتمام لمرضى المفاصل والغضاريف بممارسة السباحة بشكل علاجي وفقا لمختص.