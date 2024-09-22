اليوم السابع
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7 محظورات فى مسابقات صيد الأسماك بالبحر الأحمر

الأحد، 22 سبتمبر 2024 01:00 ص
7 محظورات فى مسابقات صيد الأسماك بالبحر الأحمر مسابقات صيد الاسماك - أرشيفية
كتبت ـ منال العيسوى

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وضعت وزارة البيئة عدد من المحظورات بشأن تنظيم مسابقات الصيد الرياضي في البحر الأحمر، فى إطار الاهتمام  بالحفاظ على البيئة بالبحر الأحمر وإدارة استخدامات موارده الطبيعية،  بالشكل الذي يضمن استدامتها واستقرار نظمه البيئية، وبعض المحظورات التى يمنع منعاً باتاً تنفيذها خلال مسابقات الصيد.

1-يحظر  تنظيم أي مسابقات صيد خلال فترات تكاثر الأسماك بالبحر الأحمر والممتدة من الأول من أبريل وحتى منتصف يوليو من كل عام.

2- يحظر تنظيم مسابقات صيد الاسماك  خلال فترات المنع التي يصدر بها قرار من جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية.

3-عدم إلقاء أي مخلفات بلاستيكية، أو معدنية، أو ورقية، أو زجاجية، أو زيوت، لعدم الإضرار بالبيئة البحرية.

4- إلزام المتسابقين بتسليم أكياس المخلفات الخاصة بهم للمختصين بالميناء عند العودة.

5- منع استخدام أي أدوات صيد مخالفة سبح أو هاربون أو صواعق أو شباك ويكتفى بالبوصة والماكينة والخيط والطعم الصناعي فقط.

6- الحصول على تراخيص صيد هواة للمصريين والأجانب المشتركين في أى مسابقة من أي مكتب مصايد تابع لجهاز حمـاية وتنميـة البحيـرات والثروة السمكية.

7-موافاة جهاز شئون البيئة ببيانات تفصيلية للأنواع التي يتم صيدها وإطلاقها يتضمن النوع والوزن والطول وموقع الصيد لكل سمكة.

جدير بالذكر، أن  المخزونات السمكية ذات الأهمية البيئية والاقتصادية كانت قد تضررت بشكل كبير بسبب الممارسات الغير سليمة والتي أثرت بالسلب على أعدادها وتنوعها.

 







البيئة

صيد الاسماك

البحر الاحمر

الاتحاد المصرى لصيد الاسماك

محظورات صيد الاسماك



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