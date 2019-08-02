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مصر تفوز بالمركز الأول بمسابقة الصيد الدولية فى لينينجراد بروسيا

الجمعة، 02 أغسطس 2019 06:37 م
مصر تفوز بالمركز الأول بمسابقة الصيد الدولية فى لينينجراد بروسيا مصر تفوز بالمركز الأول بمسابقة دولية للصيد روسيا
لينينجراد محمد أحمد طنطاوى

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فاز الفريق المصري المشارك في مسابقة صيد الأسماك الدولية ، التى أقامتها مؤسسة روساتوم الروسية، المنفذة لمفاعل الضبعة النووى، اليوم في منطقة خليج فنلندا بالقرب من محطة الطاقة النووية فى مدينة سوسنوفى بور، التى تقع ضمن مقاطعة لينينجراد الروسية.

وهتف الفريق المصري الفائز في المسابقة تحيا مصر تحيا مصر، للتعبير عن فرحتهم بالفوز، وقد توافدت العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية التسجيل مع الفريق المصرى الفائز.

المسابقة تمت بمشاركة صيادين من 6 دول، هى مصر وروسيا و بنجلاديش والمجر والهند وتركيا، فى إطار سعى مؤسسة روساتوم على تعزيز التعاون بين العديد من دول العالم.

وقد جرى الإعداد والتجهيز للمسابقة منذ عدة أشهر وتم توفير كل الدعم الفنى واللوجيستى من أجلها ، وترتيب كل الإجراءات الخاصة بمشاركة الوفود الدولية، وعمل زى موحد للمشاركين وطاقم التحكيم.

وتشترط المسابقة صيد انواع محددة من الأسماك التى تعيش فى منطقة خليج فلندا، وأن يتم اصطياد هذه الأسماك ، ومن يحصل على اكبر قدر من الأسماك سوف يحسم المسابقة، على أن يتم استعادة الأسماك التى تم صيدها مرة أخرى إلى مياه الخليج الفلندى.

وتستهدف المسابقة التأكيد على ان الحياة حول المفاعلات النووية آمنة تماما ولا ينتج عنها أى أضرار على الإنسان أو البيئة، بل ويمكن ممارسة نشاط مثل الصيد أو التنزه والاستمتاع بمياه الخليج الفلندى بجوارها بجوارها.

وشارك فى المسابقة من مصر مجموعة صيادين من محافظة مرسى مطروح، هم عبد الناصر تماوي ختال وعبد الملك تماوي ختال وصالح جمعة، وغانم رجب عطية، و رضا محمد عمر سعيد، كممثل عن منطقة مطروح للثروة السمكية.

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مصر تفوز بالمركز الاول

مسابقة دولية للصيد

محطة لينيجراد النووية

روسيا

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