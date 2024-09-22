اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 سبتمبر 2024 09:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه

الأحد، 22 سبتمبر 2024 08:17 م
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه رجال الشرطة
كتب محمود عبد الراضي _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الجيزة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.

قدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريباً). وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 







غسل اموال

الداخلية

حوادث




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة