اليوم السابع
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نظر أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات مجدى شطة بتهمة بحيازة مخدر الآيس اليوم

الأحد، 22 سبتمبر 2024 09:54 ص
نظر أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات مجدى شطة بتهمة بحيازة مخدر الآيس اليوم مجدى شطة
كتب عبد الله محمود

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تنظر بعد قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات "مجدى شطة"، في اتهامه مع شخص أخر بحيازة مخدر "الايس"، فى منطقة المرج بقصد التعاطى.

وتمكن رجال المباحث، من القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة ومعه شخص آخر ضبط  بحوزتهما مخدر الآيس بمنطقة المرج وحرر محضر بالواقعة.

وكانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج، قد تمكنت من القبض على مطرب المهرجانات "مجدى شطة " وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر "الآيس " وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 







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