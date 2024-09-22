نائب محافظ شمال سيناء ووكيل وزارة التعليم يتابعان بدء العام الدراسي بمدارس وسط سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

قام اللواء عصام سعدون، نائب محافظ شمال سيناء، برفقة حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بمتابعة انطلاق العام الدراسي الجديد 2024/2025 في مدارس إدارة الحسنة التعليمية بوسط سيناء.

شملت الزيارة مدرسة الشهيد أحمد كمال الابتدائية المشتركة للتعليم الأساسي، حيث قام الوفد بتفقد الفصول الدراسية المختلفة للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

وخلال الجولة، تم توزيع الحقائب المدرسية على الطلاب والتي تحتوي على الأدوات المدرسية اللازمة مثل الكراسات والأقلام، بالإضافة إلى توزيع بعض الأحذية الرياضية.

يبلغ إجمالي عدد الطلاب في المدرسة (354) طالب وطالبة. وقد أعطى وكيل الوزارة تعليماته بضرورة تحقيق الانضباط داخل المدارس، وتفعيل الأنشطة التربوية، مع الاهتمام بطابور الصباح والحفاظ على نظافة المدارس. كما شدد على ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الطلاب من الأمراض المعدية.

وأصدر وكيل الوزارة توجيهاته بالإعلان عن مجموعات التقوية والدعم التعليمي، متمنيًا لجميع الطلاب والمعلمين عامًا دراسيًا موفقًا ومليئًا بالنجاح.