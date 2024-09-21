اليوم السابع
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نائب محافظ شمال سيناء يتابع بدء العام الدراسي الجديد في وسط سيناء

السبت، 21 سبتمبر 2024 05:18 م
نائب محافظ شمال سيناء يتابع بدء العام الدراسي الجديد في وسط سيناء جانب من المتابعة
شمال سيناء - محمد حسين

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تابع اللواء عاصم سعدون، نائب محافظ شمال سيناء، انطلاق العام الدراسي الجديد في مدارس إدارة الحسنة التعليمية بوسط سيناء.

أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان أنه خلال الجولة، قام نائب المحافظ بتوزيع الحقائب والأدوات المدرسية على التلاميذ، وهي مقدمة من مؤسسة  مجتمعيةبحضور سعدية محمود، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وحمزة رضوان، مدير مديرية التربية والتعليم.

وأكد نائب المحافظ على ضرورة انتظام العملية التعليمية في جميع المدارس، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية، بالإضافة إلى ضرورة تعليق لائحة الانضباط المدرسي في مكان ظاهر داخل المدارس. كما وجه بضرورة الإعلان عن مجموعات التقوية والدعم التعليمي، وأهمية الاهتمام بالإشراف اليومي لضمان سير العملية التعليمية بانتظام.







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