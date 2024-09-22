مدارس عريقة بالمنصورة.. عمرها أكثر من 100 عام وتواصل استقبال الطلاب "صور"

الدقهلية – سارة الباز

إذا أردت أن تبحث عن مجمع لمدارس قديمة بمحافظة الدقهلية يتجاوز عمرها القرن فما عليك سوى التوجه لشارع الثانوية بقلب مدينة المنصورة، الذي يضم 5 من المدارس القديمة المتنوعة ما بين ثانوي عام عسكري، وثانوي صناعي، وإعدادي، وابتدائي، بالإضافة إلى مدارس أخرى حديثة مثل: مدرسة المنصورة للغات، يمتدون إلى جوار بعضهم البعض في صف واحد من بداية الشارع، وحتى نهايته عند التقاء شارع الجمهورية بشارع الثانوية بحي غرب المنصورة؛ لذا يقدم لك فيديو، وسطور اليوم السابع المقبلة جولة في شارع تجمع المدارس القديمة، شارع الثانوية لنتعرف على مدارس المنصورة القديمة.

يعتبر شارع الثانوية بالمنصورة تجمعا واضحا للمدارس المتلاصقة جدارا بجدار منذ بداية الشارع الذي يبدأ بمبنى قديم لكلية السياحة والفنادق، بجواره مدرسة حديثة هي مدرسة المنصورة للغات؛ ليبدأ صف المدارس القديمة ملاصقا لبعضه البعض بمدرسة المنصورة الثانوية العسكرية للبنين، التي تأسست عام 1920م / 1339 هـ ، أي أن عمرها قد تجاوز القرن بأربع أعوام، وكان بها سكن داخلي للطلاب، ومطابخ حَوَّلَها بعد ذلك الدكتور إبراهيم أبو النجا، مؤسس جامعة المنصورة لمعامل علمية لكلية الطب، يجاورها مدرسة الشهيد شريف فتوح القماش الصناعية المتقدمة، والتي تأسست منذ عام 1926 م، أي أن عمرها يقترب من القرن (98 عاما)، يليها مباشرة مدرسة سيدي ياسين الإبتدائية، يجاورها مدرسة علي محمود طه الإبتدائية، حيث تأسستا في نفس العام 1948 م، أي أن عمرها 76 عاما، يليها مدرسة ابن لقمان الإعدادية للبنين التي تقع في ملتقى تقاطع على ناصية شارع الثانوية مع شارع البحر (الجمهورية)، والتي تأسست في عام 1951 م، ليصل عمرها الآن لـ 73 عاما.



وبذلك نجد أن مدارس شارع الثانوية جميعها قديمة تأسست منذ عهد الخديوية قبل ثورة 1952 م ، وتعاقبت عليها الأجيال؛ لتجد نفس المدرسة قد تخرج منها الجد، والأب، والحفيد !!



مدرسة-ابن-لقمان



مدرسة-ابن-لقمان-الإعدادية



مدرسة-ابن-لقمان-الإعدادية-للبنين-بالمنصورة-تأسست1951



مدرسة-الشهيد-شريف-فتوح-القماش



مدرسة-الشهيد-شريف-فتوح-القماش-الصناعية-المتقدمة



مدرسة-الشهيد-شريف-فتوح-القماش-المتقدمة-تأسست-سنة-1926



مدرسة-الشهيد-شريف-فتوح-القماش-تأسست-1926م



مدرسة--المنصورةالثانوية-العسكرية-تأسست-عام-1920م



مدرسة-المنصورة-الصناعية-تأسست-سنة-1926-م



مدرسة-سيدي-يس-الإبتدائية-تأسست-1948م



مدرسة-سيدي-يس-الإبتددائية-بالمنصورة



مدرسة-علي-محمود-طه-الإبتدائية