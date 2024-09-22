محافظ الدقهلية يتفقد المدارس ويؤكد: سياسة التعليم الاعتماد الكلى على المدرسة

كتب - شريف الدقهلية

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مجمع مدارس طلخا، ومدرسة محمود عياد بقرية كفر الطويله، في أول يوم للعام الدراسي الجديد، بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

وحضر محافظ الدقهلية طابور الصباح مع الطلاب، وزار عدد من الفصول واطمئن على الاستعدادات والتجهيزات داخل المدرسة، لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتناقش مع الطلاب والطالبات، وقال لهم انتم القاطرة التى سوف تقود البلاد فى المستقبل، حيث سوف يخرج منكم المحافظين و الوزراء والمهندسين والأطباء.

وصرح مرزوق، أن السياسة التى تم اعتمادها فى وزارة التربية والتعليم من قبل الوزير محمد عبد اللطيف إنه سوف يكون هناك اعتماد كلي على المدرسة، واضاف بأنهم يقومون بعملية التجهيزات والاستعدادات للعلم الدراسي منذ 3 اشهر حتى تصل إلى هذا الشكل اللائق، وهناك تنسيق كامل مع هيئة الأبنية التعليمية، وتم الوقوف على كافة السلبيات التى كانت موجودة، وتم التعامل معه، مع الاستمرار فى المتابعة والمراقبة.

وأثناء تفقد أحد فصول المرحلة الإعدادية، قال المحافظ: إن المرحلة الإعدادية هي التى تحدد مستقبل الطالب، لأنه مفترق طرق، وطلب من الطلاب الحفاظ على مصر، لأن ليس له مثيل فى العالم كله، وقال لهم يحب أن يكون لمن هدف فى الحياة، والوصول إلى مكانه مرموقة ليس بالصدفة ولكنه بالجد والاجتهاد.

وأضاف أن النجاح وليد الجد والاجتهاد والتعب، وكل شخص ناجح اكيد خلفه قصة تعب واجتهاد.

يذكر أن استقبلت 2720 مدرسة داخل محافظة الدقهلية، مليون و406 ألف و204 طلاب اليوم فى أول أيام الدراسة الفعلية، للعام الدراسي 2024/ 2025 بعد انتظام الدراسة لكل المراحل التعليمية.

وانتظم 52 ألف و449 معلم ومعلمه، داخل مدارسهم، بمختلف المراحل التعليمية، وقد بلغ عدد المدارس الابتدائية بالمحافظة 1293 مدرسه ابتدائي، و 786 مدرسه اعدادي ، 168 مدرسه ثانوي عام، و 54 مدرسة رسمية، و 1 مدرسة تعليم متكامل، و 3 مدارس تعليم دولي، و 4 مدارس مصرية يابانية، و 147 مدرسة تعليم فنى.