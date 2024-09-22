محافظ شمال سيناء يتفقد مدارس العريش مع بداية العام الدراسي الجديد.. صور وفيديو

العريش - محمد حسين

قام اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، بجولة تفقدية لعدد من مدارس إدارة العريش التعليمية للاطمئنان على سير العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكد المحافظ خلال جولته على انتظام الدراسة في جميع مدارس المحافظة، والتي يبلغ عددها 624 مدرسة، تستقبل 123 ألف و319 طالبا وطالبة.

وأشار إلى أن هناك نحو 9000 معلم ومعلمة يعملون في مختلف التخصصات والمواد الدراسية على مستوى المحافظة. وقد قدم اللواء مجاور التهنئة للطلاب والمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسي، ووجه الشكر لمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية على الجهود الكبيرة المبذولة لضمان سير العملية التعليمية. بكفاءة.

والتقى المحافظ خلال جولته بعدد من أولياء الأمور والأهالي، حيث استمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ووجه الجهات المعنية بتلبية تلك المطالب في أقرب وقت.



محافظ شمال سيناء خلال الجولة



محافظ شمال سيناء مع الطلاب