لحظات مرعبة لإعصار يضرب جنوب بريطانيا وسط تحذيرات من عواصف أخرى.. فيديو

إيهاب محمد

يشهد الطقس في بريطانيا تحولًا كبيرًا منذ يوم الجمعة، حيث تم رصد إعصارين فوق المملكة المتحدة وسط تحذيرات مكتب الأرصاد الجوية بتوقع المزيد من العواصف في الأيام المقبلة، وفى هذا الصدد تُظهر اللقطات المصورة رياحًا قوية وسحابة رمادية داكنة مخيفة تتجمع فوق تيوكسبيري، جلوسيسترشاير، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

جاءت هذه المشاهدة النادرة بعد ساعات فقط من إعصار بطول ميل واحد، كما صنفه خبراء الأرصاد الجوية، حيث تسبب في تمزيق أسطح المنازل بشكل كبير وإلقاء الحطام في الهواء أثناء اجتياحه هامبشاير.

وقالت منظمة أبحاث الأعاصير والعواصف (تورو)، وهي هيئة بحثية مدعومة من القطاع الخاص متخصصة في الظواهر الجوية القاسية في بريطانيا وأيرلندا، إنها تتبعت طول حركة الإعصار في ألدرشوت عند 1.2 ميل.



اثار الواقعة

وأفاد السكان بوقوع أضرار في العديد من الممتلكات وسقوط أشجار إثر الإعصار الذي حدث في الساعة 12 ظهرًا يوم الجمعة، وفقا للمجلس المحلي، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات عقب العاصفة.

ونشر محقق المنظمة على "تويتر" أنهم أعطوا الإعصار تصنيفًا أوليًا T1 أو T2، وهو ما يصنفه على أنه إعصار خفيف أو معتدل، فيما قال متحدث باسم دائرة الإطفاء والإنقاذ في هامبشاير وجزيرة وايت: "كان رجال الإطفاء جزءًا من استجابة مشتركة لحادث في ألدرشوت أمس بعد تضرر عدد من الممتلكات والأشجار بسبب الرياح القوية".