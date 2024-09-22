قصف مدفعي وفوسفوري لبلدات رب ثلاثين وأطراف مركبا وحولا بالجنوب اللبناني

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن إسرائيل استهدف بالقصف المدفعي والفوسفوري بلدات رب ثلاثين وأطراف بلدتي مركبا وحولا لجهة وادي هونين.
وأضافت أن الطيران الاستطلاعي والمسّير يحلق بشكل مكثف فوق قرى منطقتي صور وبنت جبيل.
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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن إسرائيل استهدف بالقصف المدفعي والفوسفوري بلدات رب ثلاثين وأطراف بلدتي مركبا وحولا لجهة وادي هونين.
وأضافت أن الطيران الاستطلاعي والمسّير يحلق بشكل مكثف فوق قرى منطقتي صور وبنت جبيل.
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