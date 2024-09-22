اليوم السابع
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الأحد، 22 سبتمبر 2024 07:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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قصف مدفعي وفوسفوري لبلدات رب ثلاثين وأطراف مركبا وحولا بالجنوب اللبناني

الأحد، 22 سبتمبر 2024 07:13 م
قصف مدفعي وفوسفوري لبلدات رب ثلاثين وأطراف مركبا وحولا بالجنوب اللبناني قصف - أرشيفية
أ ش أ

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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن إسرائيل استهدف بالقصف المدفعي والفوسفوري بلدات رب ثلاثين وأطراف بلدتي مركبا وحولا لجهة وادي هونين.


وأضافت أن الطيران الاستطلاعي والمسّير يحلق بشكل مكثف فوق قرى منطقتي صور وبنت جبيل.







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