اليوم السابع
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ضخ بيض المائدة بمنافذ وزارة التموين.. اعرف الأسعار

الأحد، 22 سبتمبر 2024 12:06 م
ضخ بيض المائدة بمنافذ وزارة التموين.. اعرف الأسعار بيض المائدة
كتب مدحت وهبة

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طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيض المائدة في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 150 جنيها للطبق ، كما ضخت الوزارة منتجات اللحوم اللحوم والدواجن وكافة السلع الغذائية بالمنافذ في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية .

واتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع وزارة الزراعة ومنتجي البيض على طرح طبق بيض المائدة في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، وكذلك المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة الزراعة في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية ومنتجات البيض.







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