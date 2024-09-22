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المجمعات الاستهلاكية تبدأ طرح بيض المائدة بسعر 150 جنيها للطبق

الأحد، 22 سبتمبر 2024 10:36 ص
المجمعات الاستهلاكية تبدأ طرح بيض المائدة بسعر 150 جنيها للطبق بيض المائدة
كتب مدحت وهبة

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بدأت المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح بيض المائدة بسعر 150 جنيها للطبق بجانب توفير جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بالمنافذ والشركات التابعة للوزارة، كما تحرص الوزارة على توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ لتلبية احتياجات المواطنين.

يأتي ذلك في إطار الاتفاق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة ومنتجي البيض على طرح طبق بيض المائدة بسعر 150 جنيها في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، وكذلك المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة الزراعة.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية  قد عقد عدة اجتماعات مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبعض منتجي بيض المائدة لبحث استقرار الأسواق وتوفيره بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وطرح السلع الغذائية الاساسية بأسعار مخفضة.







وزارة التموين

المجمعات الاستهلاكية

طرح بيض بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

سعر البيض بمنافذ التموين

سعر البيض بمنافذ وزارة التموين

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