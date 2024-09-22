ضبط 3 بينهم مصاب فى مشاجرة بسبب الخلاف على مجرى مائى بأرض زراعية فى سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة جهينة غربى محافظة سوهاج، بين طرفين بسبب الخلاف على مرور مجرى مائى بالأرض الزراعية، نتج عن المشاجرة إصابة عامل بجرح شبه نافذ بالصدر من الناحية اليمنى، وتم نقله للمستشفى.

كان اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة مركز شرطة جهينة تم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم في الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بوجود مشاجرة بين "طرف أول" أبو اليزيد ض ا ى 36 سنة عامل مصاباً " بجرح شبه نافذ بالصدر من الناحية اليمني وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديد.

وبين "طرف ثان" عمر ا ع ى 40 سنة عامل، وشقيقه حمدي ا ع ى 31 سنة عامل، الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية، تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض سكين، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول بسبب خلافات علي مروي مائي بأرضهم الزراعية بذات الناحية، تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.