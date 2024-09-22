سفارة روسيا بباكستان: لا إصابات بين الدبلوماسيين جراء الانفجار بموكب السفير

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أفادت السفارة الروسية في باكستان، اليوم الأحد، بأن سيارة مرافقة لوفد السفير الروسي لدى إسلام آباد ألبرت خوريف، انفجرت في إقليم خيبر بختونخوا، شمال غربي باكستان، وأصيب عدد من أفراد الشرطة، وفقا لحصيلة أولية، ولم يصاب ممثلو الوفد الدبلوماسي الروسي بأذى.



وقالت السفارة الروسية لدى إسلام آباد -في بيان عبر "تلجرام"- إنه "في الطريق من مدينة مينجورا إلى الفندق انفجرت أحد السيارات المرافقة بلغم أرضي، وأصيب عدد من ضباط الشرطة، أما أعضاء السلك الدبلوماسي فلم يصابوا بأذى"، وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية.



وبحسب السفارة، كان خوريف يزور شمال باكستان ضمن وفد من سفراء عدد من الدول، وشارك في منتدى حول تنمية السياحة في وادي سوات في إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة الباكستانية.