خدمات مجانية تقدمها السكة الحديد لذوي الهمم.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

تقدم هيئة السكة الحديد، خدمات مجانية يومية، لذوى الهمم وكبار السن بمحطة مصر بالقاهرة وعدد من المحطات، بالإضافة إلى تخفيض قيمة تذاكر السفر على القطارات.

ومنها :

- وجود سيارات كهربائية لنقل ذوى الهمم وكبار السن والمرضى داخل المحطة.

- تم تخصيص شبابيك تذاكر مخصصة لهم.- توفير كراسى متحركة لنقل كبار السن وذوى الهمم داخل المحطة يرافقهم افراد يساعدوهم على التحرك.

- كذلك تخصيص بوابات تذاكر، خاصة لدخول كبار السن والمعاقين المستخدمين للكراسى المتحركة.

وكان وجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بضرورة منح ذوى الهمم ومرافقيهم ( إن وجد ) تخفيض 50% فى حالة السفر بقطارات النوم وذلك بموجب بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي أو المكاتب التابعة لها على كافة مستوى المحافظات، وبذلك يشمل التخفيض لذوى الهمم ومرافقيه السفر بكافة القطارات على كافة الخطوط بما في ذلك القطارات المكيفة والقطارات الفاخرة وقطارات الدرجة الثالثة المكيفة وذاتية التهوية والقطارات العادية.