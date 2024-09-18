السكة الحديد ترصد رشق الأطفال للقطارات بالحجارة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

نشرت هيئة السكة الحديد صور ترصد ظاهرة قذف الاطفال للقطارات بالحجارة، مما تسبب في تحطيم زجاج النوافذ بعدد من القطارات، بالإضافة إلى إصابة بعض الركاب، وسائقى القطارات.

من جانبها أطلقت وزارة النقل، حملة للتوعية لمواجهة ظاهرة رشق القطارات بالحجارة، مطالبة المواطنين، بالمشاركة معها في التوعية من مخاطر ظاهرة رشق الاطفال للقطارات بالحجارة والمساهمة معها في الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية المملوك للشعب، والذي يخدم ملايين الركاب يوميا.

جاء ذلك بعد تكرار هذه الظاهرة الخطيرة على الرغم حملات التوعية المستمرة التي تنفذها وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي بالاضافة إلى عقد ندوات توعية من قبل مسئولي هيئة السكك الحديدية بمدن ومحافظات الجمهورية المختلفة بحضور رؤساء مراكز تلك المدن ومفتشي إدارة الأوقاف بالإضافة إلى وكلاء وزارة التربية والتعليم وعدد من الأهالي والمواطنين بها وذلك بهدف التأكيد عاى ضرورة المشاركة الفعالة من جميع طوائف المجتمع في التصدى لهذه الظاهرة الخطيرة وتوعية الأطفال بمخاطرها السلبية التى تتسبب في تعريض حياه الركاب وسائقى القطارات للخطر، وتعطيل مسير القطارات وإلحاق أضرار بها والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية

وتهيب الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية المواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة للحفاظ على الركاب وسائقي القطارات والحفاظ على الممتلكات العامة من جرارات وعربات ولعدم تعطيل مسير القطارات.



تحطيم نوافذ قطار التالجو



حملة الوزارة



سلوك الاطفال الخاطئ



انفوجراف



حملة للتوعية