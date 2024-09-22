حلاوته بالسمن البلدي.. أسرار الفطير المشلتت لدى سيدات المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

يعتبر الفطير المشلتت من الأكلات التى تتميز بها محافظة المنوفية، منذ سنوات طويلة، وخاصة عمله فى الأفراح وبالتحديد لتقديمه للعروسة فى يوم الصباحية، بالإضافة إلى أنه أكلة الصباح والمساء وفى أى وقت، حيث تعودت معظم قرى محافظة المنوفية على هذا، بالإضافة إلى عمل الفطير فى المدن عن طريق سيدات لديهم مهارات فى تجهيزه لأن طريقته ليست سهلة مثل باقى الأكلات.

وتقول هدى ماهر والمقيمة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والتى تقوم بعمل بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، نعمل فى عمل الفطير منذ ما يقرب من 15 عاما على التقريب، وتعملت عمل تلك الأكلة من والدتى والتى وورثتها من والدتها.

وتشير صانعة الفطير، يتم إحضار الدقيق ثم عجينه عن طريق الماكينة، وبعد ذلك يتم تقوير كل فطير ووضعها حتى تستكمل من التخمير، وبعدها يتم وضع السمن عليها، ثم وضعها فى الفرن لمدة 15 دقيقه حتى تخرج من الفرن جاهز للأكل على الفور.

وتضيف إحدى السيدات التى تقوم بعمل الفطير المشلتت بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، نعمل كفريق مكون من اربع سيدات نقوم بتجهيز الفطير وبيعه للمواطنين، والبيع حسب الفطيرة والاسعار تبدأ من 40 جنيه، حتى 100 الفطيرة الواحدة كل حسب الفطيرة من الأحجام.

وتشير هدى ماهر، أننا نقوم بعمل الفطير مختلف طبقا لطلبات الزبائن، حيث يتم عمل الفطير بالزيتون، باللحمة المفرومة، اللانشون، كله حسب طلب الزبون.

وتضيف صفاء فتحى، صانعة الفطير المشلتت بمدينة شبين الكوم بمحافظة، إلى أن فطير المنوفية هو الأصل عن باقى المحافظات المصرية، حيث أنهن يقمن بتصنيع ما يقرب من 150 فطيرة يوميا على التقريب وأصبحنا متمرسين فى العمل، وفطير العرسان له مواصفات خاصة، حيث تكون الفطير كبير فى الحجم وكلها بالسمن البلدى والقشطة علشان بتاع عرسان.

وأكدت، أنه على الرغم من سهولة الطريقة التى يتم بها تصنيع الفطير إلى أن خبرة السنين هى من تصنع الفطير المشلتت ذو المذاق الجيد، موضحه أنه بعد تكوين كل فطيرة على حسب مقاسها يتم فردها ووضعها بالفرن.

وأضافت صانعة الفطير، أنهم يضعن على العجينة بعد فردها السمن البلدى والقشطة قبل وضعها بالفرن البلدى الذى يتم تجهيزه من الخشب، فهذا هو الفرن أصحاب المذاق الجيد، وبعد تسوية الفطيرة بالفرن التى تستغرق مده حوالى 10 دقائق إلى 15 دقيقة، ويتم وضع السمن البلدى عليها وتصفيتها ثم تقديمها للزبائن الذين يتهافتون على شراء الفطير المشلتت والذى يعد الامل الأشهر على مستوى قرى ومدن محافظة المنوفية، وتعد الجبنة القريش، الجبنة القديمة، والعسل الأسود والطحينة هى التى تستخدم مع الفطير وكلا حسب رغبته فى الاكل.

وتشير صباح السيد أحد صانعة الفطير المشلتت بمحافظة المنوفية، أن الفطير المشلتت منذ فترة كبيرة وتتميز محافظة المنوفية، بأن الاكل التى تشتهر بها المحافظة، قائلة " الفطير المشلتت يعنى المنوفية إحنا أصل الفطير والمشلتت ومحدش يعرف يعمل زينا الفطير فى الدنيا كلها لانه مهنه ليست سهلة كما يظن البعض وورثت المهن عن جدتى ووالدتى ".

وتابعت صانعة الفطير المشلتت، فى البداية لطريقة عمل الفطير المشلتت، أولا يتم عجن الدقيق مع الملح والسكر بشكل جيد، وبشكل تدريجى بإضافة الماء مع استمرار العجن لمدة 10 دقائق بحيث تصبح ناعمة، ثم يتم تقسيم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم وتدهن بالزيت كما توضع فى طبق مدهون زيت، ثم نقوم بتغطية العجين لمدة نصف ساعة ثم بعدها يرش الدقيق على المنضدة ويتم فرد العجين، على أن يكون الفرد من الداخل إلى الخارج، بالإضافة دهن الصينية بالزيت ثم ضع العجينة فيها مع وضع بين كل طبقة والثانية من العجين زبدة أو سمن، وبعدها يتم لم أطراف الفطيرة بشكل دائرى وتترك لترتاح لمدةمن 10 دقائق إلى 15دقيقة، ثم يوضع القشطة على وجه الفطيرة ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجه، ويترك الفطير فى الفرن حتى يصبح لونه ذهبى، وبعدها يتم إخراجها من الفرن وتركها لمدة 15 دقيقة ثم تناولها، سواء كانت معها عسل نحل، أو عسل أسود، جبنة قديمة، جبنه قريش والأكل أذواق.