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جامعة الأزهر فتح باب تعديل الرغبات والمتخلفين عن التقديم غدا وحتى الأربعاء

الأحد، 22 سبتمبر 2024 02:32 م
جامعة الأزهر فتح باب تعديل الرغبات والمتخلفين عن التقديم غدا وحتى الأربعاء جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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أعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعى 2024- 2025م مقدمًا التهنئة للطلاب الجدد والشكر لوزير الاتصالات ونوابه، وللقائمين على مكتب التنسيق بجامعة الأزهر، مشيرا إلى فتح باب تعديل الرغبات والمتخلفين عن التقديم من غدا الاثنين وحتى يوم الاربعاء.

وأشار إلى أنه تم توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلى – بحري) ترسيخا لمبدأ المساواة بين أبنائنا الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الناجحين بالثانوية بلغ ( 91341) طالبا، تقدم منهم للتنسيق ( 77065) طالب وطالبة

وأوضح أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة (618) درجة بنسبة 95.08%، كليات طب بنات وبنين دمياط (613) درجة بنسبة 94.31%، كليات طب بنين وبنات أسيوط (609) درجة بنسبة 93.69%، وكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (599) درجة بنسبة 92.15 %، كليات طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (607) بنسبة 93.38% وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة (582) درجة بنسبة 89.54 %، وهندسة بنين قنا (576) درجة بنسبة  88.62 %

القسم العلمى بنين

كلية العلوم القاهرة تخصص عام ( 516 ) درجة بنسبة 79.38 %،
كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام ( 518 ) درجة بنسبة 79.69 %
اللغات والترجمة تخصص عام ( 491 ) درجة بنسبة 75.54 %
معهد اعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة ( 567 ) درجة بنسبة 87.23 %
معهد اعداد فنى المختبرات بكلية العلوم القاهرة ( 559 ) درجة بنسبة 86 %
كلية الاعلام ( 453 ) درجة بنسبة 69.69 %
كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 481 ) درجة بنسبة 74 %
كلية الزراعة القاهرة تخصص عام ( 478 ) درجة بنسبة 73.54 %
كلية التربية بالقاهرة تخصص عام ( 379 ) درجة بنسبة58.31 %،
كلية اللغة العربية تخصص عام ( 435 ) درجة بنسبة 53.08% .

القسم العلمى بنات

كلية التمريض بنات (578) درجة بنسبة 88.92 %
كلية العلوم تخصص عام ( 562 ) درجة 86.46 %
المعهد الفنى للتمريض بمستشفى جامعة الازهر التخصصى الجديدة بمدينة نصر ( 577 ) درجة بنسبة 85.69%
كلية الاعلام ( 525 ) درجة بنسبة 80.77 %
كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (488) درجة بنسبة 75.8 %

القسم الأدبى بنين

كلية اللغات والترجمة تخصص عام ( 355 ) درجة بنسبة 56.35%
كلية الإعلام ( 440 ) درجة بنسبة 69.84%
شريعة وقانون باللغة الانجليزية بمصروفات ( 496 ) درجة بنسبة 78.73%
كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 429 ) درجة بنسبة 68.1%
كلية التربية الرياضية القاهرة ( 357 ) درجة بنسبة  56.67%
كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام ( 351 ) درجة بنسبة 55.71%
كلية اللغة العربية تخصص عام ( 340 ) درجة بنسبة 53.97%
معهد معاونى القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة (353 ) درجة بنسبة 56.03

القسم الأدبى بنات

كلية الاعلام ( 519 ) درجة بنسبة 82.38%
كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (494) درجة بنسبة 78.41%
كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام ( 406 ) درجة بنسبة 64.44
معهد معاونى القضاء بكلية الدراسات الاسلامية العربية بنات القاهرة ( 409 ) درجة بنسبة 64.92%.







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