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تكافل وكرامة للأسرة الأولى بالرعاية.. تفاصيل صرف مساعدات عن شهر سبتمبر

الأحد، 22 سبتمبر 2024 01:28 م
تكافل وكرامة للأسرة الأولى بالرعاية.. تفاصيل صرف مساعدات عن شهر سبتمبر وزارة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعي فى صرف مساعدات تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية عن شهر سبتمبر الجاري،  حيث تتابع غرفة العمليات انتظام الصرف اليوم للأسر المستحقة بعد إضافة 173 ألف أسرة جديدة على مدار 3 أشهر للحصول على برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، كما تواصل الوزارة خطتها من أجل إدخال كل الأسر الباقية في قوائم الانتظار خلال الفترة المقبلة.

‎وحظى ملف الحماية الاجتماعية  باهتمام كبير من القيادة السياسية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا ،وأيضا في العمل على تحسين مستوى المعيشة لهؤلاء الفئات ،حيث بدأت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن منذ شهر يوليو الماضي عقب تولى حقيبة الوزارة بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية ودخول أسر جديدة ضمن برنامج " تكافل وكرامة "


 







وزارة التضامن

اسر تكافل وكرامة

زيادة دعم تكافل وكرامة

إضافة اسر جديدة لتكافل وكرامة

اسر جديدة لتكافل وكرامة

اليوم السابع بلس

موعد صرف مساعدات تكافل وكرامة

تكافل وكرامة

تكافل

برنامج تكافل وكرامة



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