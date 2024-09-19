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وزارة التضامن تستعرض مجالات أداء الخدمة العامة لخريجى الجامعات

الخميس، 19 سبتمبر 2024 12:38 م
وزارة التضامن تستعرض مجالات أداء الخدمة العامة لخريجى الجامعات استعرض مجالات أداء الخدمة العامة - إنفوجراف
كتب مدحت وهبة

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أجابت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال إنفوجراف على بعض الأسئلة المتعلقة  بأداء خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية للخدمة العامة لمدة عام، وذلك بداية من شهر أكتوبر المقبل.

ويتم تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية، الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2024، وكذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية "إعفاء نهائي" من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2024.

ويجب على المكلفين السابق ذكرهم ومن صدر قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في مواعيدها المقررة التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم لتسجيل أنفسهم، في مواعيد العمل الرسمية اعتبارا من الآن.

وتعد الخدمة العامة إحدي آليات العمل بالوزارة والتي تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وإيجاد نوع من التفاعل المجتمعي الأوسع لديهم نحو القضايا والاهتمام بالخدمات المجتمعية، وكذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل.

وتشمل مجالات التكليف المشروعات التنموية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروطية الصحية ولا أمية مع تكافل ومؤسسات رعاية الأيتام والأسر البديلة ورعاية المسنين وتكافل وكرامة وخدمات الطفولة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة العمل ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة العامة لتعليم الكبار والنيابة العامة ووزارة الثقافة ووزارة الزراعة والمجالات الأخرى طبقاً لاحتياجات كل محافظة.

كانت  الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي  قد أصدرت قرارًا بتكليف الدفعة "103" من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك بداية من شهر أكتوبر المقبل.

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وزارة التضامن

أداء الخدمة العامة لخريجى الجامعات

الخدمة العامة لخريجي الجامعات

مجالات الخدمة العامة لخريجى الجامعات

اليوم السابع بلس



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