انتظام صرف مساعدات تكافل وكرامة بعد إضافة 50 ألف أسرة جديدة.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف مساعدات تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية خاصة بدع إضافة 50 الف أسرة جديدة اعتبارا من شهر سبتمبر الجاري، حيث أشارت الى انتظام الصرف اليوم للأسر المستحقة وسبق وأن تمت إضافة 123 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، وستواصل الوزارة خطتها من أجل إدخال كافة الأسر الباقية في قوائم الانتظار خلال الفترة المقبلة.

كانت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت ببدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة " تكافل وكرامة" عن شهر سبتمبر لجميع المستفيدين، اعتبارا من يوم 15 سبتمبر الجارى، بما يشمل حاملي بطاقات "ميزة" البنكية.