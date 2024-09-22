اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 سبتمبر 2024 10:20 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأحد، 22 سبتمبر 2024 09:34 ص
تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الأحمر
جنوب سيناء - فايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 11000  طن بضائع و780  شاحنة و95 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع و379 شاحنة و67 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع 301 شاحنة و27 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة وMANTA NIGAR بينما تغادر السفينة بوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة دليلة.

وتم تداول 2000 طن بضائع و260 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أور وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1090 راكبا بموانيها.

 







اخبار

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

اخبار محافظه

اخبار محافظه جنوب سيناء

موانى

شاحنات

بضائع




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة