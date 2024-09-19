تداول 43 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 43000 طن بضائع و 775 شاحنة و 90 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع و 424 شاحنة و 65 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 37500 طن بضائع 351 شاحنة و 25 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر السفينة CRUSTALC O علي متنها 31000 طن فوسفات تصدير الي الهند ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس ودليلة وغادرت السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 3300 طن بضائع و 370 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهي كوين نفرتيتي ، اور وايلة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1320 راكبا بموانيها.

