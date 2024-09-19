اليوم السابع
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تداول 43 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الخميس، 19 سبتمبر 2024 10:29 ص
تداول 43 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانى البحر الأحمر
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 43000  طن بضائع و 775  شاحنة و 90 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع و 424 شاحنة و 65 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 37500  طن بضائع 351 شاحنة و 25 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر السفينة CRUSTALC O علي متنها 31000 طن فوسفات تصدير الي الهند ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس ودليلة  وغادرت السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 3300 طن بضائع و 370 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهي كوين نفرتيتي ، اور وايلة  .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1320 راكبا بموانيها.
 







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