انضباط تام.. مدارس التكنولوجيا التطبيقية تستقبل طلابها بالعام الجديد.. صور

كتب محمود طه حسين

استقبلت مدارس التكنولوجيا التطبيقية طلابها فى أول يوم بالعام الدراسي الجديد، حيث شهدت المدارس انضباط الطلاب بشكل كبير وحضور مرتفع، فيما وزعت بعض المدارس الحلوى على الطلاب أثناء دخولهم فى أول أيام العام الدراسى الجديد، كما أظهر الطلاب التزامهم بالزى المدرسى والانضباط أثناء دخولهم من بوابات المدارس وبـ طابور الصباح وأيضا تنفيذ بعض الحركات الرياضية.



أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف مجموعة من القرارات المهمة كالتالى:

- لا يوجد تابلت للمدارس الخاصة والكتب موجودة على موقع الوزارة كوسيلة ومصدر للتعلم، مع تسليم طلاب المدارس الحكومية التابلت بالصف الأول الثانوى العام.

- خروج اللغات الأجنبية الثانية من المجموع في الثانوية العامة.

- إضافة وحدة من الجيولوجيا على مادة الأحياء في الثانوية العامة.

- لا تغيير في طريقة امتحانات الثانوية العامة (البابل شيت مستمر).

- آلية محكمة للسيطرة على محاولات الغش بامتحانات الثانوية العامة 2025.

- المعلم الذى يرغب فى زيادة مرتبه يحصل على حصص زيادة مقابل 50 جنيه للحصة الواحدة.

- تدريس البرمجة للصف الأول الثانوي من العام الدراسي بعد المقبل.

- إعادة النظر فى تأشيرة فوق الكثافة لطلاب المدارس من العام الدراسي بعد المقبل.

الواجب المنزلي سيكون موحد لجميع الطلاب بكل الصفوف وسيتم نشر الواجب المرتبط بكل درس عى موقع الوزارة والمطلوب من الطالب يعمله في الواجب بكل درس هيكون على موقع الوزارة.

- صيغة موحدة للاختبارات الأسبوعية والامتحانات الشهرية على مستوى الجمهورية

- مفيش تقنين الدروس الخصوصية ولن يكون هناك قرار بالترخيص للسناتر.

- لا تراجع عن إضافة العربي والتاريخ لمجموع طلاب المدارس الدولية.



أستقبال الطلاب بأول يوم بالعام الدراسي



التزام الطلاب بالزى المدرسى



التمارين الرياضية فى طابور الصباح



انضباط الطلاب اثناء دخولهم المدرسة



توزيع حلوى على الطلاب أثناء دخولهم



توزيع حلوى على الطلاب



طابور الصباح بمدارس التكنولوجيا التطبيقية