جرس الحصة ضرب.. محافظ القليوبية ونائب وزير التعليم يشهدان أول يوم دراسى

القليوبية إبراهيم سالم

شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، وسماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها، وهالة شندي مدير الأبنية التعليمية بالقليوبية، أول طابور مدرسي بالعام الدراسي الجديد بالمدرسة الثانوية الفندقية، ومدرسة الثانوية بنات، حيث يتم استقبال الصف الأول بجميع مراحل التعليم الأساسي بمدارس المحافظة.

وأنهت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بقيادة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، كافة الاستعدادات الخاصة ببدء استقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد 2024 – 2025، بمدارس المحافظة اليوم الأحد، حيث تم التأكد من جاهزية كافة المدارس وكذلك نسبة توزيع الكتب الدراسية على الإدارات بعد توريدها من مخازن المديرية تمهيدًا لتوزيعها على الطلاب، وكذلك التنسيق مع الجهات المختلفة لرفع تراكمات القمامة القريبة من المدارس.

وكشفت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه بلغ إجمالي عدد المدارس علي مستوى المحافظة 2760 مدرسة علي مستوى المحافظة للمراحل المختلفة بداية من الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والفنية، بإجمالي عدد فصول 41.252 فصلًا دراسيًا، والتي ستستقبل 1.509.377 طالب وطالبة على مستوى المحافظة.

وأوضحت مدير تعليم القليوبية، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال إعداد وتنفيذ خطة متكاملة والتي تضمنت الانتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء العام الدراسي بوقت كافي مع صيانة الديسكات وإعادة تدويرها بكافة المراحل.



توافد الطلاب داخل المدارس



طابور أول يوم دراسة



طلاب المدارس