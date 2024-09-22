اليوم السابع
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انخفاض درجات الحرارة اليوم ونشاط رياح على بعض الشواطئ وفرص لسقوط أمطار

الأحد، 22 سبتمبر 2024 09:00 ص
انخفاض درجات الحرارة اليوم ونشاط رياح على بعض الشواطئ وفرص لسقوط أمطار حالة الطقس
كتبت – مرام محمد

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلًا، مؤكدة استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يشهد اليوم نشاط للرياح على بعض شواطئ (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - بورسعيد)، موضحة أن سرعة الرياح (50:40 كم/س) وارتفاع الأمواج (2:5:2) متر.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري، قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 32 درجة والمحسوسة 34 والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 29 والمحسوسة 32 والصغرى 22، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 والصغرى 23، وسوهاج العظمى 36 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 25، وقنا العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 والصغرى 26، وأسوان العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 والصغرى 27.







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