النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بسريلانكا تظهر تصدر أنورا كومارا ديساناياكي

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أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في سريلانكا تصدر البرلماني أنورا كومارا ديساناياكي، السباق بحصوله على 47% من الأصوات.

وأوضحت النتائج الأولية الصادرة عن لجنة الانتخابات السريلانكية - حسب ما ذكرته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الأحد، أن زعيم المعارضة ساجيث بريماداسا جاء في المرتبة الثانية بحصوله على حوالي 28% من أصوات الناخبين، بينما حل الرئيس رانيل ويكريمسينجه ثالثا بعد أن حصد 15% من الأصوات.

ومن المتوقع أن تظهر النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، التي تعد الأولى بعد نحو عامين من وقوع أسوأ كارثة اقتصادية في البلاد مساء اليوم الأحد.

وبدأ الناخبون في سريلانكا أمس السبت الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس سيواجه مهمة تعزيز تعافي الاقتصاد الهش بعد أسوأ أزمة مالية تشهدها الدولة منذ عقود.

يشار إلى أن سريلانكا تخلفت عن سداد ديونها الخارجية في أبريل عام 2022 بعد نفاد العملات الأجنبية، فيما أجبرت الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة الرئيس حينذاك جوتابايا راجابكسا على التنحي.