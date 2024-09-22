اليوم السابع
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البحوث الزراعية: منتجاتنا ذات جودة عالية ومطلوبة فى أغلب الأسواق العالمية

الأحد، 22 سبتمبر 2024 11:50 م
البحوث الزراعية: منتجاتنا ذات جودة عالية ومطلوبة فى أغلب الأسواق العالمية جانب من المداخلة
كتب الأمير نصرى

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قال الدكتور خالد جاد، وكيل معهد البحوث الزراعية، إن الدولة المصرية تشهد نهضة كبيرة فى مجال الإنتاج الزراعى وصادراتها، وتعمل الحكومة على تحسين الإنتاجية خاصة المحاصيل التصديرية من أهمها محصول البصل والفاكهة والتمور، وغيرها. 

وأضاف خالد جاد، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه رغم التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل، لكن نشاط وزارة الزراعة وتكثيف جهودها فى مجال نشر المعلومات وتفادى التأثير السلبى للتغيرات المناخية لازالت منتجاتنا مطلوب فى الأسواق العالمية والأوروبية، لأنها ذات جودة عالية ومنافستها عالمية.

وأكد خالد جاد أنه لازالت الدولة تنتج محاصيل ذات جودة عالية التى تحسن من زيادة الصادرات، موضحا أن وزارة الزراعة فى حالة طوارئ مستمرة من خلال مراكز التنبوء والاستشعار، ونعكف على التنبوء بالتغيرات المناخية وتنبيه المزارعين بالتوصيات الفنية التى يجب الالتزام بها.







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