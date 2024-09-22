استمرار هطول الأمطار الغزيرة فى وسط اليابان والأرصاد تصدر تحذيرات طارئة

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أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم الأحد تحذيرات طارئة في ضوء استمرار هطول الأمطار الغزيرة في منطقة نوتو بمحافظة إيشيكاوا بوسط البلاد، والتي تعرضت لزلزال بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر يوم رأس السنة الجديدة.

وأعلنت الأرصاد الجوية، في بيان (نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية)، عن تسجيل أكثر من 360 ملم من الأمطار حتى صباح اليوم الأحد في مدينة واجيما وأكثر من 260 ملم في سوزو، وهما المدينتان الواقعتان في شبه جزيرة نوتو حيث كانت التحذيرات من الأمطار الغزيرة سارية المفعول منذ اليوم السابق.

وأوضح البيان، أن عمليات الإنقاذ والبحث عن مفقودين وأعمال الترميم في منطقة نوتو جارية، حيث تسببت الأمطار التي بلغت مستويات قياسية في حدوث فيضانات في الأنهار وانهيارات أرضية وقطع الطرق وعزل العديد من المجتمعات.

وحثت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، السكان في منطقة هوكوريكو، التي تضم شبه جزيرة نوتو، على توخي الحذر الشديد ضد المزيد من الكوارث الناجمة عن الأمطار الغزيرة في الساعات المقبلة، موضحة أنه مع ارتخاء الأرض في بعض مناطق هوكوريكو في أعقاب زلزال الأول من يناير، فإن أي كمية صغيرة من الأمطار قد تُزيد من خطر الانهيارات الأرضية، مضيفة أن الحذر مطلوب أيضًا ضد ضربات البرق والعواصف القوية من الرياح مثل الأعاصير.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن شخصًا واحدًا لقى حتفه، ولا يزال 10 في عداد المفقودين بعد هطول أمطار غزيرة في منطقة نوتو، حيث ذكرت الوكالة أن هطول الأمطار خلال 24 ساعة من المتوقع أن يصل إلى 150 ملم في منطقة هوكوريكو.