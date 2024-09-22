اليوم السابع
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إصابة شخصين فى حادث تصادم موتوسكلين بقنا

الأحد، 22 سبتمبر 2024 07:45 م
إصابة شخصين فى حادث تصادم موتوسكلين بقنا حادث موتوسيكل - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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أصيب شخصان، مساء اليوم الأحد، في حادث تصادم موتوسكلين بكوبرى المخزن في مركز قوص جنوب محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد إصابة شخصين إثر وقوع حادث تصادم موتوسكلين على كوبري المخزن بمركز قوص، وتبين إصابة زكريا زكي 65 عامًا، بكسر فى الجمجمة، ومكاريوس مجدي 18 عامًا، بكسر فى الرجل اليمني، إثر وقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين على كوبري المخزن بمركز قوص.

تم نقل المصابين إلى مستشفي قوص المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها.

 







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