إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أُصيب 11 شخصًا في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص أجرة وسيارة نقل على أحد الطرق السريعة بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم لميكروباص أجرة بالطريق الواصل بين قرية "الموشية" ومدينة "موط" في مركز الداخلة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من محمد إسماعيل سبع، 50 سنة، رمضان محمد سيد، 53 سنة، إبراهيم أحمد سيد، 58 سنة، سها شوقي حنفي، 20 سنة، يوسف مهدي محمد، 16 سنة، مصطفى محمد إمام، 20 سنة، بلال محمد خضر، 27 سنة، حنان يوسف محمد، 31 سنة، إسلام محمد سعد، 25 سنة، مريم عطية سليمان، 49 سنة، محمد محمد أحمد، 19 سنة .

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج المناسب، وتحرر محضر بالحادث واحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



