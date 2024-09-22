أهلاً مدارس.. أهمية التمارين الصباحية اليومية للطلبة

كتبت مروة محمود الياس

مع بدء العام الدراسي الجديد عليك الاهتمام بتعويد طفلك على ممارسة الرياضة منذ اليوم الأول له في المدرسة، خاصة أن التمارين الخفيفة صباحًا تعطيه الطاقة والنشاط والحيوية، ولا تجهده كما يعتقد البعض.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع ihtusa فإن الرياضة الصباحية للطفل مفيدة ومهمة قبل ذهابه إلى المدرسة، وذلك لأنها تعزز الوظائف الإداركية للدماغ وتعزز من ذاكرته وتحسن وظائف المخ كما، أنها تجعله نشيطا وقويا.

وتابع التقرير أن الطفل الذي يمارس الرياضة يكون أكثر فاعليه وإيجابية داخل المدرسة كما أنها تعلمه الانضباط، وتجعل الطفل متحمسًا وأكثر قدرة على تحمل ضغوط اليوم الدراسي، كما أنها تزيد من تركيزه وانتباهه داخل الفصل.

فيما أكد الدكتور إسلام محمد أخصائي الأطفال قصر العينى أن هناك شروطًا لممارسة الأطفال للرياضة قبل ذهابهم للمدرسة والتي من بينها أن يكون الطفل مستعدًا لممارسة الرياضة ولا يمارس تمارين شاقة أو مجهده بدنيًا أو نفسيًا أو ضاغطه أو ذات أحمال، وأن تكون التمارين خفيفة مثل المشي في المكان أو الجري في المكان أو بعض تمارين التمدد البسيطه للأيدي والساقين، مع الإهتمام بتناول وجبة الإفطار بعد التمرين، وشرب المياه بكثرة للتمتع بالترطيب الكامل بعد ممارسة الرياضة وإفراز الكثير من العرق.

ومن أفضل فوائد الرياضة وممارستها الصباحية قبل الذهاب إلى المدرسة:

تعزيز القدرات العقلية للطفل فيصبح أكثر قدرة على الفهم والاستيعاب والتركيز وعدم النسيان

يستطيع الطفل تعزيز مناعته وتقويه جسمه من خلال الرياضة الصباحية

يصبح الطفل يقظا ومنتبها منذ بداية اليوم وبالتالي تتحسن مستويات الدراسية

يكون أكثر قدرة على الفهم والاستيعاب والتفاعل مع غيره من الأطفال والمعلمين

الرياضه تعزز سريان الدورة الدموية في جسم الطفل وبالتالي تعزيز صحته العقلية و البدنية

تحسن الرياضة من مستويات الطاقة لدى فيصبح نشطا حتى نهاية اليوم الدراسي

الرياضة تمكنه من تحمل إجهاد اليوم الدراسي مهما كان شاقا

تساعد الرياضة على تعزيز التمثيل الغذائي لوجباته داخل المدرسة وبالتالي تعزز من قوته البدنية والمناعية

يصبح الطفل تدريجيًا أقل عرضة للأمراض ونزلات البرد والأنفلونزا