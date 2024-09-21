انطلاق العام الدراسى ببورسعيد.. والمحافظ يطلق عليه "عام الأخلاق".. صور

بورسعيد - محمد عزام

وسط حالة من الفرحة والسعادة ظهرت علي وجوه الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم، انطلق العام الدراسي الجديد "2024 - 2025" والذي أطلق عليه محافظ بورسعيد "عام الأخلاق" لترسيخ المبادئ والقيم لدى الأطفال منذ نشأتهم.

وانطلق العام الدراسي الجديد في محافظة بورسعيد، بعدد من المدارس علي أن يتم الإنطلاق في باقي مدارس المحافظة البالغ عددها 534 غدا الأحد على أن يتم استقبال 184 ألف طالب وطالبة.

وشارك اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم السبت، طلاب المدارس طابور الصباح، وذلك في أول أيام انطلاق العام الدراسي الجديد في مدارس التعليم الخاص ، حيث رافقه خلالها محمود بدوي مدير التعليم العام ودكتورة لمياء الجهيني مدير التعليم الخاص.

واستقبلت المدارس طلابها بالبالونات والفوتوسيشن لالتقاط الصور التذكارية للطلبة والطالبات مع دخولهم المدارس ، ورفع الأطفال الأعلام المصرية في أول أيام العام الدراسي الجديد.

كما تفقد محافظ بورسعيد، سير وانتظام العملية التعليمية ، بمدارس سانت ماري، والراعي الصالح، مهنئاً الطلاب و الطالبات والمعلمين بقدوم العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم التوفيق و النجاح وإحراز أعلى درجات التفوق والتميز.

وشدد محافظ بورسعيد على كافة القيادات التعليمية بالمحافظة، بالاهتمام بمستوى انضباط العملية التعليمية في المقام الأول، والتزام الطلاب بالحضور في المدارس، وتكثيف الأنشطة الرياضية والثقافية و تنمية مهارات الطلاب و تشجعيهم على الانتظام في المدارس، فضلا عن تكثيف ومواصلة الحملات على سناتر الدروس الخصوصية .

كما أطلق المحافظ على هذا العام الدراسي "عام الأخلاق" على أن يتم تخصيص جزء من اليوم الدراسي في نشر أحد الأخلاقيات ليتم ترسيخها في ذهن الطلاب.



المحافظ يصافح الاطفال



محافظ بورسعيد وسيدة عاملة



استقبال العام الجديد



الصورة لفريق العمل