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158 يوما على الشهر الفضيل.. تعرف على موعد بداية شهر رمضان 2025

السبت، 21 سبتمبر 2024 07:00 ص
158 يوما على الشهر الفضيل.. تعرف على موعد بداية شهر رمضان 2025 هلال رمضان - أرشيفية
كتب محمود راغب

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حوالى 158 يوما على شهر رمضان 2025، ويتساءل الكثير من المواطنين عن موعد أول أيامه، وتشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان مرتقب له أن يكون يوم السبت أول مارس 2025 وذلك وفقا للحسابات الفلكية .


وشهر رمضان هو الشهر التاسع فى السنة القمريّة، ويأتى بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقى أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أن صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبى -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِى الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).

والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".







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رمضان 2025

موعد شهر رمضان 2025



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