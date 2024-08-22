اليوم السابع
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باقٍ 190 يومًا.. اعرف موعد بداية شهر رمضان 2025 فلكيًا

الخميس، 22 أغسطس 2024 03:30 ص
باقٍ 190 يومًا.. اعرف موعد بداية شهر رمضان 2025 فلكيًا أجواء رمضان
كتب محمود راغب

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حوالى 190 يوما تفصلنا على بداية شهر رمضان 2025، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى  أن شهر رمضان مرتقب له أن يكون يوم السبت أول مارس 2025.

 

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمريّة، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقي أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أنَّ صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).

 

والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

 







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