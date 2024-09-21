التنمية المحلية: استمرار تنظيم معارض أهلا مدارس بالمحافظات

كتب على عبد الرحمن

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن اتمام جميع المحافظات استعدادات وجاهزية المدارس لاستقبال للعام الدراسى الجديد 2024-2025 على مستوى جميع المحافظات، والتى انطلقت اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024، لبعض المراحل الدراسية والانتهاء من اجراءات استلام المدارس الجديدة ، وتوفير المرافق الحيوية بها، والانتهاء أيضاً من إجراءات تطوير المدارس التى شهدت عمليات ترميم واحلال وتجديد قبل بداية العام الدراسي، واجراء الصيانة اللازمة لباقى المدارس بما يتفق مع المعايير الصحية حفاظًا على صحة التلاميذ من الأمراض، وذلك فى ضوء توجهات الدولة نحو توفير مناخ تعليمى جيد لأبنائنا الطلاب.

جاء ذلك خلال التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية من غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بالوزارة حول جهود المحافظات فى اتخاذ كافة التحضيرات اللازمة لاستقبال العام الدراسى الجديد والاستعدادات التى تم تنفيذها ومتابعة خطة العمل لتوفير الاحتياجات المختلفة للعملية التعليمية.

ووجهت الدكتورة منال عوض، المحافظات بضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بإزالة جميع الإشغالات وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات فى محيط المدارس، ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجانب أسوار المدارس حتى يتمكن الطلاب من الوصول لمدارسهم بكل سهولة ويسر ، إضافة إلى أعمال الإنارة، وسلامة مختلف المرافق بجميع مدارس الجمهورية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، على قيام المحافظات فى ضوء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى بالاستمرار فى معارض "أهلًا مدارس" خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات والقطاع الخاص لاتاحة وتوفير كافة المستلزمات والأدوات الدراسية والمكتبية والزى المدرسى لجميع المراحل التعليمية ومستلزمات الأسر بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق بنسبة لا تقل عن 25 % ، لتخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية ان غرفة العمليات بالوزارة تقوم بالمتابعة المستمرة مع غرف عمليات المحافظات لكافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد بصورة يومية، وتذليل أى معوقات، قد تواجه العملية التعليمية فى أى محافظة لسرعة حلها بالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات المعنية، مشددة على المحافظات بضرورة التنسيق مع المديريات الخدمية وشركات المياه والصرف الصحى وقطاع الكهرباء للتأكد من تواجد جميع المرافق فى جميع المدارس سواء الجديدة أو القائمة ضماناً لانتظام العملية التعليمية من اليوم الاول للعام الدراسى الجديد وتوفير عناصر الجودة التى تتطلبها العملية التعليمية .

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى كان للتعليم نصيب كبير منها من خلال إقامة العديد من المدارس بالقرى والنجوع بجميع المحافظات، بالإضافة إلى مبادرة "بداية لبناء الإنسان" التى تم إطلاقها من رئيس مجلس الوزراء حيث يأتى الاهتمام بالتعليم على رأس المحاور الرئيسية للمبادرة من خلال تطوير المناهج التعليمية، وتوافر برامج تدريبية متقدمة للمعلمين وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التعليم، وذلك بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية.

وأكدت الدكتورة منال عوض على قيام المحافظين بالعديد من الجولات الميدانية خلال اليومين الماضيين واليوم السبت للإطلاع على الاستعدادات النهائية ومدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب بالعام الدراسى الجديد، والتأكد من الجهود المبذولة لتجهيز الفصول الدراسية وتوفير جميع الوسائل التعليمية الضرورية، وتفقد أعمال الصيانة التى تم إجراؤها خلال العطلة الصيفية، والتى شملت تحسين البنية التحتية للمدارس، وتجديد الفصول، والاهتمام بتطوير دورات المياه وتزويدها بالمرافق الصحية الملائمة، مشددة على ضرورة تكثيف تلك الجولات الميدانية خلال أول ايام العام الدراسى الجديد للتأكد من تحقيق الانضباط واستقبال للطلاب بشكل جيد فى أول أسبوع من بدء العام الدراسى الجديد والتأكد من توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب والمعلمين بما يضمن سير العملية التعليمية بشكل منضبط وجاذب للطلاب.