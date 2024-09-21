مدارس الجيزة تنظم احتفالات لاستقبال تلاميذ أولى ابتدائى.. صور

كتبت - مرام محمد

استقبلت مدرسة محمد كريم الابتدائية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة، صباح اليوم السبت، تلاميذ الصف الأول الابتدائي رفقة أولياء أمورهم، بالاحتفالات، للترحيب بانضمامهم للمدرسة، وذلك في أول أيام انطلاق الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025.

وحرص مدير المدرسة وأعضاء هيئة التدريس على استقبال الطلاب بالود والترحاب لإضفاء البهجة والسرور وجذبهم للمدرسة وتهنئة أولياء الأمور ببداية العام الدراسى الجديد، ومن ثم تنظيم دخولهم للصفوف الدراسية.

وتستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى العام الدراسى الجديد، بقرارات جديدة تخص الصفوف الدراسية المختلفة، من بينها عودة الامتحانات للصف الثالث الابتدائي، حيث يتم تقييم الطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى السادس الابتدائي بامتحانات بواقع 3 اختبارات فى الفصل الدراسي الواحد.

وشملت القرارات تقييم التلاميذ فى الصفوف الأول والثانى الابتدائي بواجبات أسبوعية وشهرية لقياس مهارات للطلاب وتحقيق نواتج التعلم، ووجوب حضور التلاميذ 60% من أيام الدراسة الفعلية.



احتفالات المدارس



احتفالات تلاميذ أولى ابتدائى



استقبال الطلاب



استقبال تلاميذ أولى ابتدائى



المدارس تحتفل بالبلالين



أول أيام انطلاق الفصل الدراسي الأول



أول أيام العام الدراسى الجديد



تلاميذ الصف الأول الابتدائي